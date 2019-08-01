Россия начала ремонт автодороги до границы с Казахстаном в Омской области

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Алматы. 1 июля. КазТАГ – Россия начала ремонт автодороги до границы с Казахстаном в Омской области, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В Омской области начинается ремонт 30-километрового участка федеральной трассы А-320 в Черлакском районе на границе с Республикой Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что до осени 2020 года на трассе заменят дорожное покрытие на ЩМА-22.

«В окрестностях населенных пунктов Малый Атмас, Татарка, станция Черлак и у пункта пропуска через российско-казахстанскую границу оборудуют автобусные остановки с электроосвещением и пешеходными дорожками, установят более километра барьерного ограждения. На всех объектах нанесут разметку с применением термопластика», — сказано в сообщении.

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