Изменения ожидаются в Казахстане в сфере обложения ИПН и соцналогами

Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Изменения ожидаются в Казахстане в сфере обложения индивидуальным подоходным налогом (ИПН) и социальными налогами, передает корреспондент агентства.

«В целях выравнивания условий применения вычета по пенсионным взносам, а также исключения двойного налогообложения предлагается предоставление вычета суммы обязательных пенсионных взносов по договорам гражданского-правового характера», — говорится в представленной в пятницу концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата».

По словам разработчиков, учитывая, что ношение форменной одежды вызвано требованиями законодательства и выполнением трудовых обязанностей сотрудниками в операционной деятельности, «предлагается не признавать доходом физического лица стоимость форменной одежды».

«Предлагается исключение условия по заключению договора на оказание услуг при непризнании доходами физического лица расходов работодателя, связанных с доставкой работников до места работы и обратно, так как многие компании собственными средствами самостоятельно доставляют работников. Освобождение от налогообложения выплат физическому лицу на проезд, проживание и питание некоммерческой организацией в целях реализации уставных целей и задач. Также предлагается освободить от налогообложения материальную выгоду, полученную физическим лицом от экономии на стоимости товаров или услуг при их приобретении за счет суммы, начисленной за ранее осуществленные покупки или приобретенные услуги», — сказано в документе.

Кроме того, предлагается: уточнение объектов обложения соцналогом, а также признание гонораров членов совета директоров или иного органа управления налогоплательщика, являющегося нерезидентом Казахстана, объектом обложения социальным налогом; приравнивание дохода члена совета директоров или иного органа управления налогоплательщика к доходу работников, а также применение ими налоговых льгот аналогичных льготам для работников; уточнение перечня доходов, не относящихся к доходу работника; уточнение в части определения дохода работника в виде материальной выгоды, возникающей в связи с выполнением работодателем работ или оказанием услуг; уточнение корректировки дохода физического лица в виде страховых выплат по договорам накопительного страхования; уточнение порядка применения налогового вычета на медицину с учетом расходов работодателя на уплату в пользу работника страховых премий по договорам добровольного страхования на случай болезни; уточнение порядка определения облагаемого дохода работника; уточнение в части определения дохода физических лиц в виде безвозмездно полученных работ и (или) услуг, не являющихся работниками; уточнение определения имущественного дохода физического лица, полученного из источников за пределами Казахстана, и от сдачи в имущественный наем имущества лицам, не являющимся налоговыми агентами; уточнение корректировки дохода физического лица в виде страховых выплат по договорам накопительного страхования; замена корректировки дохода низкооплачиваемого работника в размере 90% на уменьшение облагаемого дохода работника; уточнение ставки социального налога для применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации и порядка исчисления социального налога; уточнение порядка предоставления декларации по ИПН и социальному налогу налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим на основе фиксированного вычета; уточнение порядка определения дохода индивидуального предпринимателя с учетом убытков, переносимых с предыдущих периодов, и корректировок дохода; уточнение нормы о непризнании в качестве дохода физического лица суммы ИПН и обязательных пенсионных взносов, уплаченных налоговым агентом в пользу физического лица за счет собственных средств.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 16 августа.