Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Страны-гаранты переговоров по Сирии проведут в сентябре саммит в Анкаре, передает корреспондент агентства.

«Подтверждаем. Саммит в Анкаре», — сказал в пятницу корреспонденту МИА КазТАГ официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Напомним, очередной – XIII раунд переговоров по урегулированию конфликта Сирии в рамках Астанинского процесса проходят в Нур-Султане в период с 1 по 2 августа включительно. В переговорах участвуют представители стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также непосредственные участники конфликта – делегация правительства Сирийской Арабской Республики, а также представители вооруженной оппозиции.

20 июля стало известно, что США отказались в любой форме участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане. Как заявили в государственном департаменте США, «ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии», а «переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву». По мнению американских дипломатов, «Женевский процесс – единственный заслуживающий доверия, законный и международно-признанный формат для политического процесса в Сирии». Согласно заявлению госдепа США, «Астанинский процесс оказался не способен предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути к миру».