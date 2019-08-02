Временную налоговую норму для расчистки плохих кредитов «Казкома» хотят продлить на год

Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Временную налоговую норму для расчистки плохих кредитов АО «Казкоммерцбанк» предлагается продлить на год, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата».

«Предлагается освобождение от индивидуального подоходного налога доходов от прироста стоимости при реализации паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в целях повышения их инвестиционной привлекательности и развития рынка ПИФ. Продление временной нормы для расчистки плохих кредитов «Казкоммерцбанка» для списания безнадежной задолженности без налоговых последствий на один год», — говорится в представленном в пятницу документе.

Кроме того, планируют освободить от налогообложения инвестиционные доходы Фонда гарантирования страховых выплат «в целях поддержки и развития страхового рынка».

«В целях соблюдения баланса интересов в сфере осуществления банковских заемных операций предлагается предоставление льготных условий налогообложения при прощении долга заемщика ипотечными организациями наравне с банками путем непризнания доходами размеров снижения провизий, созданных ипотечной организацией, при прощении проблемных кредитов, а также не рассматривать в качестве дохода физических лиц прекращение обязательств по займу», — сказано в документе.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 16 августа.

Напомним, 5 июля 2018 года Halyk Bank завершил сделку по покупке акций «Казкоммерцбанка».

Halyk Group, в которую входят Halyk Bank, «Казкоммерцбанк» и Altyn Bank, является одной из крупнейших частных финансовых групп в СНГ по размеру активов. Финансовая группа Народного банка – Halyk Group – оперирует в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Group также представлена в Грузии, Кыргызстане, России и Таджикистане.