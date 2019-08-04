Сведений о разрушениях и жертвах после землетрясений в Алматинской области не поступало – ДЧС

Алматы. 4 августа. КазТАГ – Сведений о разрушениях и жертвах после землетрясений в Алматинской области не поступало, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

«По получению информации оповестили местные исполнительные органы, Кербулакского района и города Текели Алматинской области, районные и городские отделы по ЧС и полиции, прокуратура и другие организации для уточнения обстановки на вверенных территориях, была уточнена обстановка, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало», — сообщил в воскресенье корреспонденту МИА КазТАГ официальный представитель ДЧС Азамат Журтбаев.

Ранее сообщалось, что сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 августа в 18.31 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 258 км на северо-восток от Алматы на территории Кербулакского района Алматинской области – юго-восточней города Текели. Энергетический класс землетрясения 10,7. Магнитуда MPV 4,6. Эпицентр был расположен на глубине 15 км. Следующее землетрясение магнитудой 3,9 произошло в том же районе в 18.41. Эпицентр располагался уже на глубине 10 км. И третье землетрясение магнитудой 3,5 в том же районе с эпицентром на глубине 10 км зафиксировано в 19.15.