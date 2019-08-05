Казахстанский борец – чемпион мира среди кадетов, шахматистка Динара Садуакасова снова в «топ-20» мирового рейтинга, неудачи футбольных клубов РК в еврокубковых турнирах и женской сборной по волейболу в олимпийской квалификации

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Борьба:  не разочаровали только «греко-римляне»

В столице Болгарии прошел чемпионат мира среди кадетов. Его участники разыграли 30 комплектов наград – по 10 в вольной, греко-римской и женской борьбе. Казахстан был представлен во всех 30 весовых категориях. В активе наших юных палуанов одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали.

Борьба

На снимке: Саматбек Изимгали поле финальной схватки

Греко-римская борьба. Чемпионом мира стал Саматбек Изимгали, который выступал в самой легкой весовой категории (до 45 кг). В решающей схватке он одолел узбека  Асадбека Бахрамова. В других весах бронзовые награды достались казахстанцам Ерболу Камалиеву (до 48 кг) и Максату Сайлау (до 80 кг). В неофициальном командном зачете наши «греко-римляне» стали 4-ми, набрав в сумме 73 очка. Они пропустили вперед себя сборные Ирана – 148, Азербайджана – 123, России – 99.

Вольная борьба. Казахстанцы завоевали две медали. Серебряной удостоен Жахонгир Ахмаджанов (до 51 кг), который в финальной схватке уступил россиянину, а бронзовой – полутяж Бекзат Тажи (до 92 кг). В командном зачете сборная Казахстана заняла лишь 11-е место, набрав 51 очко. В первую тройку вошли Россия – 168, Иран – 166 и Индия – 106. Выше нас расположились также сборные Узбекистана, Азербайджана, Украины, Грузии и ряда других стран.

Ономастический конгломерат Казахстана Ономастический конгломерат Казахстана
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Женская борьба. Ни одной из десяти наших девушек не удалось стать призером чемпионата. Самое высокое место среди них, 5-е, заняла Алтын Шагаева (до 53 кг), которая проиграла в поединке за «бронзу». В командном зачете сборная Казахстана с 24 очками стала 14-й. «Топ-3» составили Япония – 195, Китай – 127, США – 106. Выше нас расположились также сборные Узбекистана, Беларуси (по три бронзовые медали), Кыргызстана (одна серебряная), России, Украины…

Футбол: дальше прошла лишь «Астана»

Еврокубковый сезон 2019/20 грозит стать самым неудачным для казахстанских клубов за последние годы. После двух квалификационных раундов борьбу продолжает лишь одна из четырех наших команд, получивших право играть в этих турнирах. Да и та прошла в следующий этап, натужно обыграв соперника, весь бюджет которого меньше, чем зарплата любого из ее ведущих футболистов.

В последнем случае речь идет об «Астане». После нулевой ничьей на выезде с полулюбительским клубом «Санта-Колома» (Андорра) она принимала его на своем поле. Уже в самом начале матча многолетний чемпион Казахстана пропустил гол, после чего ответил точным ударом Рунара Сигурйонссона с пенальти. Счет 1:1, выводивший в следующий раунд команду из Андорры, держался до 73-й минуте, внося нервозность в действия «Астаны». Спасение пришло в лице вышедшего на замену Марина Томасова, который сделал «хет-трик» – 4:1. Благодаря высокому месту в рейтинге УЕФА (следствие успешных выступлений в предыдущие сезоны) «Астана» и в третьем раунде квалификации Лиги Европы получила слабого соперника – «Да Валлетту» из Мальты.  Матчи состоятся 8 и 15 августа.

Перед «Кайратом» стояла сложная задача – дома отыграться после гостевого поражения 0:2 от израильского «Хапоэля» (Беэр-Шева). До перерыва наша команда сумела выполнить эту задачу наполовину: отличился защитник Раде Дугалич. Но в начале второго тайма другой оборонец, Елдос Ахметов, схлопотал красную карточку за повторное предупреждение (что с ним случается довольно часто) и оставил своих партнеров в численном меньшинстве. А вскоре последовала и расплата в виде гола уже в ворота «Кайрата». Теперь ему надо было забивать три мяча, что в сложившейся ситуации было делом нереальным. Итоговый счет – 1:1.

Шымкентский «Ордабасы», напротив, перед повторным матчем с чешским «Млада-Болеславом» имел небольшое преимущество, поскольку добился в гостях результативной ничьей – 1:1. Однако уже в первые полчаса игры в его воротах побывали два мяча. В конце тайма Алексей Щеткин сократил разницу в счете, но сразу после перерыва гости снова ее восстановили. Единственное, что удалось футболистам «Ордабасы» в оставшееся время, – это  забить гол с пенальти (Абдулла Диакате). В итоге 2:3.

Казахстан – 100 лет назад. Август 1919 года Казахстан – 100 лет назад. Август 1919 года
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Шахматы: Динара – 19-я среди взрослых, Жансая – 1-я среди девушек

В новом женском рейтинге FIDE, обнародованном 1 августа, Динара Садуакасова поднялась еще на одну строчку выше, расположившись на 19-й позиции. Напомним, что в самом начале нынешнего года она была 17-й, однако потом стала опускаться ниже и к маю оказалась 25-й. Потом снова последовал подъем: июнь – 24-я, июль – 20-я, и вот теперь – 19-я. Выше нее сейчас располагаются пять шахматисток из Китая, столько же из России, по две пре6дставительницы Украины и Индии, литовка, грузинка, шведка и болгарка. Другая наша соотечественница, Жансая Абдумалик, занимает 23-е место, а совсем еще юная Бибисара Асаубаева – 87-е.

Динара Садуакасова

На снимке: Динара Садуакасова

Жансая продолжает возглавлять мировой рейтинг девушек-юниорок (до 20 лет). Правда, вплотную, на расстояние одного очка (соответственно 2457 и 2456), к ней приблизилась китаянка Чжу Цзинье. 11-й в этом рейтинге идет Бибисара.

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Волейбол: три поражения в трех матчах – впрочем, вполне ожидаемые

В минувший уик-энд прошли отборочные турниры с участием женских команд, которые оспаривали право поехать на Олимпийские игры. В них были задействованы 24 сборные, занимающие наиболее высокие места в мировом рейтинге (кроме японской, которая как хозяйка предстоящих летних Игр освобождена от необходимости бороться за путевки). Их распределили по шести группам, победителям которых гарантировали поездку в Токио-2020. Турниры проходили в шести странах.

Волейбол

На снимке: Сана Анаркулова в матче со сборной США

Команда Казахстана (на момент «посева» 23-я позиция в мировом рейтинге) попала в один квартет со сборными США (3-я), Аргентины (11-я) и Болгарии (16-я). Принимал волейболисток американский город Шривпорт в штате Луизиана. Наши девушки выступали в таком составе: Сана Анаркулова, Кристина Аниконова, Наталья Акилова, Кристина Белова, Наталья Шаршакова, Зарина Ситказинова, Екатерина Михайлова, Татьяна Фендрикова, Валерия Рылова, Анастасия Ростовщикова, Ботагоз Сарсенбаева, Людмила Исаева, Жанна Сыроежкина. Полина Костива.

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В первом матче они ожидаемо проиграли американкам в трех партиях – 0:3 (17:25, 10:25, 10:25). Затем в более конкурентной борьбе, выиграв первый сет и провалив второй, уступили аргентинкам – 1:3 (25:22, 8:25, 20:25, 16:25). Наконец, вчера, в заключительный день, потерпели поражение от соперниц из Болгарии – 0:3 (14:25, 16:25, 16:25) – и заняли последнее 4-е место.   Итак, победителями групп и обладателями путевок на Олимпиаду стали сборные США, Китая, России, Бразилии, Италии и Сербии. Еще одна квота достанется Японии. Оставшиеся пять вакансий будут разыграны на континентальных турнирах. В азиатской конфедерации главными соперницами наших девушек в борьбе за единственную лицензию будут волейболистки Южной Кореи (они стали в своей группе вторыми, пропустив вперед себя только россиянок) и Таиланда. А две сильнейшие сборные Желтого континента, китайская и японская, как сказано выше, уже отобрались на летние Игры.

Футбол: в чемпионате Казахстана снова сменился лидер

21-й тур чемпионата Казахстана принес несколько неожиданных результатов, а первая тройка еще больше уплотнилась, причем снова произошла смена лидера.

«Шахтер» – «Астана» 1:0. После победы над командой из Андорры в квалификации Лиги Европы тренерский штаб действующего чемпиона страны дал отдохнуть нескольким футболистам, но даже это обстоятельство вряд ли может оправдать его поражение от откровенного середнячка премьер-лиги. Как следствие, «Астана», после предыдущего тура захватившая лидерство, снова опустилась на вторую строчку.

«Атырау» – «Тобол» 0:1. После ряда неудач как в национальном чемпионате, так и в еврокубковом турнире костанайский клуб наконец-то одержал победу, пусть и не показав впечатляющей игры, и опять возглавил турнирную таблицу.

«Иртыш» – «Кайрат» 0:2. Алматинская команда играла далеко не сильнейшим составом, но, в отличие от «Астаны», сумела выиграть. Счет открыл 20-летний Султанбек Астанов, а второй гол забил заменивший его в перерыве Айбол Абикен.  

Раз титушка, два титушка… Раз титушка, два титушка…
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«Тараз» – «Ордабасы» 1:0. В южном дерби команда, располагающаяся ближе к подвалу турнирной таблицы, взяла верх над клубом, борющимся за сохранение прописки в премьер-лиге. Хозяева быстро открыли счет, а незадолго до перерыва оказались в численном большинстве вследствие удаления игрока «Ордабасы» и довели матч до победы.

«Кайсар» – «Окжетпес»  0:1. Кызылординская команда, занимающая довольно высокое место, теряет очень много очков на своем поле. Вот и на сей раз она проиграла далеко не самому сильному сопернику, причем пропустила решающий гол после удара собственного воспитанникаЖасулана Молдакараева, который сейчас выступает за «Окжетпес».

«Актобе» «Жетысу» 1:2.

Турнирное положение: «Тобол» – 42 очка, «Астана» и «Кайрат» – по 41, «Ордабасы» – 37, «Кайсар» – 34, «Жетысу» – 32, «Шахтер» – 30, «Окжетпес» – 27, «Тараз» – 19, «Атырау» – 18, «Иртыш» – 17, «Актобе» – 4.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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