В Алматы суд рассматривает ходатайство об УДО одного из убийц Алтынбека Сарсенбаева

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Алматы. 5 августа. КазТАГ – В суде Турксибского района Алматы идет рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Виталия Мирошникова, осужденного за убийство Алтынбека Сарсенбаева.

Правозащитница Маржан Аспандиярова и брат Алтынбека Сарсенбаева Рысбек Сарсенбай заявили ходатайство об отводе судьи Жанат Жылкыбаевой. Однако, ходатайство было отклонено.

Мирошников участвовал в заседании суда по видеосвязи, М.Аспандиярова требовала, чтобы его доставили в суд в связи с плохим качеством звука по видеосвязи.

В свою очередь, Р.Сарсенбай был возмущен тем, что узнал о заседании суда всего за два часа до начала, а родственники других убитых вообще не были извещены.

Напомним, 13 февраля 2006 года в 11 часов 40 минут в Талгарском районе Алматинской области между поселком «Коктобе» и поселком «12 бригада» на обочине проселочной дороги обнаружены с огнестрельными пулевыми ранениями трупы Сарсенбайулы Алтынбека, его водителя Василия Журавлёва и охранника Бауыржана Байбосына.

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25 февраля появились сообщения об аресте руководителя аппарата сената Казахстана Ержана Утембаева. 2 марта Е.Утембаев признался в совершении убийства А. Сарсенбаева.

Е.Утембаев, как главный заказчик тройного убийства, получил по приговору суда 20 лет лишения свободы. В 2014 году приговор был пересмотрен и срок заключения сокращен до 13 лет лишения свободы. В 2018 году Е.Утембаев скончался.

Исполнитель убийства — Рустам Ибрагимов — был приговорен к высшей мере наказания, которая не была приведена в исполнение в связи с действующим в Казахстане моратории на смертную казнь. Мирошников был осужден на 20 лет лишения свободы. Бойцы спецподразделения КНБ «Арыстан» и другие обвиняемые по этому делу приговорены к длительным срокам.

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