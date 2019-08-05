В столице определили основные места для проведения жертвоприношения на Курбан-айт

Алматы. 5 августа. КазТАГ – В столице определили места для проведения жертвоприношений на Курбан-айт, передает сайт акимата города.

Отметим, в этом году Курбан-айт будет отмечаться 11 августа.

Также в столице определены места для проведения жертвоприношений. Всего в Нур-Султане определено 7 мест для проведения обрядов жертвоприношения.

В районе «Байконур» таких мест четыре: ТОО «Нурбереке-555», Шоссе Алаш, 30 (За рынком «Көк Базар»), ИП Есжанова А., «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313, КХ «Шаушен», а/д «Астана-Павлодар», 9 км, Крестьянское хозяйство «Темеш», а/д Астана – Софиевка 7 км.

В остальных районах – по одному: в районе «Сарыарка» — Универсальный рынок «Улжан» (бывший рынок «Саянур»), в районе «Есиль» — рынок «Алтын-Таға» перед поселком Косшы, в районе «Алматы» — ТД «Метро» (трасса Астана-Караганда).

«Жертвенными животными могут быть верблюды, коровы и бараны (а также козы). Мясо жертвенного животного делится на три части: одна — неимущим, вторая — на раздачу соседям или угощение родственников и друзей, а третья остается дома для последующего употребления в пищу», — сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Также в республиканской мечети «Хазрет Султан» начал работу «Курбан-айт call-центр». На вопросы горожан отвечают высококвалифицированные имамы как на казахском, так и на русском языках в круглосуточном режиме по номеру: 8 7172 33 30 30.