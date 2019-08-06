Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ — Более $117 млрд потеряли за один день богатейшие люди мира из-за торговых споров между США и Китаем. Сообщает ТАСС со ссылкой на Вloomberg.

«Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $117 млрд в понедельник в свете эскалации торговых противоречий между США и Китаем», — пишет Вloomberg.

Агентство отмечает, что «совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось примерно на 2,1% до $5,4 трлн к завершению фондовых торгов в США в понедельник», при этом подчеркивается, что падение американских котировок было самым значительным с начала текущего года.

Больше всех потерял в понедельник основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос — $3,43 млрд, его состояние сократилось до $110 млрд. На втором месте по объемам потерь глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Суммарная стоимость его активов составила $94,6 млрд после снижения в понедельник на $3,2 млрд. На третьей позиции — основатель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг. Его состояние уменьшилось на $2,8 млрд до $71,1 млрд.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что его страна с 1 сентября вводит новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры.