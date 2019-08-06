Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, туман, пыльная буря, возможно выпадение града», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10, днем порывы 14 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +34+36.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +21+23, днем +34+36.

В Шымкенте облачно, без осадков, ветер 3-9 метров в секунду. Днем +37+39, ночью +21+23.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Павлодарской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +10+15.

В Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +21+26.

В Мангыстауской области местами дождь с грозой, местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +19+24.

В Атырауской области ночью местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Западно-Казахстанской области ночью местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +9+14.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами возможен небольшой дождь с грозой, также ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Акмолинской области днем местами возможен дождь с грозой, кроме того, днем местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду, также днем местами сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Кызылординской области днем местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +20+25.

В Актюбинской области ночью местами возможен небольшой дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 16 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Алматинской области днем сохраняется сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Карагандинской области днем сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +12+17.