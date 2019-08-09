По итогам заседания межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане подписаны 12 документов

Алматы. 9 августа. КазТАГ – В городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика) по итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета главы правительств стран-участник ЕАЭС подписали ряд документов. Об этом сообщает Кыргызское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу правительства КР.

Список подписанных документов:

— Об опыте создания наднациональных компаний в рамках мировых интеграционных объединений и подходах по формированию «евразийских компаний» – Поручение.

— О применении Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2018 г. № 28 – Поручение.

— О нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза – Распоряжение.

— О зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза в 2018 году – Распоряжение.

— О Концепции трансграничного информационного взаимодействия – Решение.

— О паспорте проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» – Решение.

— О подписании проекта Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза – Соглашение.

— О совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019 – 2020 годы – Распоряжение.

— О подписании Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года – Протокол.

— О результатах ревизий финансово-хозяйственной деятельности Суда Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии (ДСП) – Распоряжение.

— О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Коллегии Евразийской экономической комиссии – Распоряжение.

— О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета – Распоряжение.