В Казахстане проведут профилактику бытовых преступлений

Алматы. 9 августа. КазТАГ — Начата полицейская проверка лиц, склонных к правонарушениям в быту, сообщает пресс-служба МВД РК.

«В целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения тяжких и особо тяжких преступлений в состоянии опьянения, сфере семейно-бытовых отношений, в период с 7 по 13 августа 2019 года на территории страны проводится республиканское профилактическое мероприятие «Быт», — говорится в сообщении в пятницу.

Пьянство и алкоголизм представляют серьезную угрозу здоровью населения, ведут к деградации личности, совершению противоправных деяний, криминализации семейных отношений и созданию угрозы здоровью и генофонду страны.

Сотрудниками местной полицейской службы проверяются по месту жительства все лица, склонные к совершению правонарушений в быту, а также неблагополучные семьи.

Уточняется, что в первый день операции выявлено около 500 фактов бытового насилия, из которых на телефон доверия поступило 16 обращений, сотрудниками полиции в ходе ОПМ – 80 фактов, остальные 380 фактов по заявлениям самих жертв бытового насилия.

Граждан просят оказать содействие сотрудникам полиции и проявить нетерпимость к бытовому насилию.