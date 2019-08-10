Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу незначительно снизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 составляет в обменных пунктах Т387,4, а продажи – Т388,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т387,8, а продают по Т389,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,5, а продажи – Т388,9.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т387,47.