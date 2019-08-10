Подписано соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов через ЕАЭС

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Членами Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписано соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов через Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Члены межправсовета подписали соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС. Документ разработан странами союза совместно с комиссией для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан государств-членов и окружающей среды, а также выполнения международных обязательств по Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением», — сообщили в ЕЭК.

Отмечается, что соглашением регулируются отношения, связанные с перемещением из одной страны ЕАЭС в другую, например, отходов, в состав которых входят мышьяк, ртуть или их соединения, пыли металлургических производств и производства стекла с содержанием бериллия, гальванических осадков, отходов производства хлорорганических кислот и так далее.

«Действие соглашения распространяется на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трансграничные перевозки отходов при взаимной торговле стран ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Трансграничное перемещение отходов физическими лицами для личного пользования запрещено.

«Реализация соглашения обеспечит разрешительный порядок трансграничных перевозок опасных отходов в союзе, взаимодействие уполномоченных органов государств-членов, которое предполагает в том числе информирование о выданных заключениях (разрешительных документах) и выявленных нарушениях при таких перевозках», — пояснили в ЕЭК.