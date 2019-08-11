Бывшего главу аппарата Атамбаева Ниязова заключили под стражу до 8 октября

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Бывшего главу аппарата экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, его ближайшего советника Фарида Ниязова поместили под стражу до 8 октября, сообщает Кыргызское телеграфное агентств (КирТАГ).

«Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1. Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября. Его обвиняют в массовых беспорядках, а также захвате заложников», — говорится в сообщении Первомайского районного суд Бишкека накануне.

Отмечается, что Ниязов был задержан 8 августа вместе с Атамбаевым в результате проведенной правоохранительными органами операции, которая продолжалась почти сутки.

Напомним, спецоперация по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась 7 августа вечером. Сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецназа. Спецназ не имел боевого оружия, использовались только резиновые пули и шумовые спецсредства. По свидетельству очевидцев, со стороны дома Атамбаева велась стрельба из боевого оружия. 8 августа Атамбаев задержан и взят под стражу по решению суда до 26 августа на время следственных действия. В ходе столкновений 7-8 августа в селе Кой-Таш пострадали более 80 человек, погиб офицер спецназа, в крайне тяжелом состоянии остается начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, которому во время столкновений кто-то из толпы сторонников Атамбаева проломил голову камнем.