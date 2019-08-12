Актер и продюсер Арман Асенов возглавил «Казахфильм»

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Динара Халдарова. Актер и продюсер Арман Асенов возглавил АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова, передает корреспондент агентства.

«Сегодня утром приехал из Нур-Султана вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов и представил коллективу нового президента киностудии «Казахфильм». Им стал заслуженный деятель Казахстана, актер, продюсер Арман Асенов», — сообщил главный менеджер пресс-службы АО «Казахфильм» Бауыржан Усенов в понедельник.

На этом посту Асенов сменил Бахыта Каирбекова, который покинул пост президента АО «Казахфильм» 9 августа. Каирбеков занимал данный пост с 2015 года.

«Он (Каирбеков – КазТАГ) так же собрал весь коллектив, поблагодарил и сказал, что будет заниматься теперь своим творчеством», — рассказал Усенов.

47-летний Арман Асенов в 2014-2015 годы являлся первым вице-президентом АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова, в 2015-2016 годы – генеральным продюсером первого Национального киносериала «Қазақ Елі».

До назначения с 6 января 2017 года являлся директором ТОО «Дворец Республики».