До 1998 года работодатель платил в государственный пенсионный фонд 25,5% от фонда зарплаты работников — ЕНПФ

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. До внедрения накопительной пенсионной системы (НПС) в Казахстане взнос работодателя в государственный пенсионный фонд составлял 25,5% от фонда заработной платы работников. Сообщает ЕНПФ в ответе на запрос МИА «КазТАГ».

«До внедрения накопительной пенсионной системы в Казахстане взнос в государственный пенсионный фонд осуществлял только работодатель в размере 25,5% от фонда заработной платы работников», — парировал ЕНПФ в своем официальном ответе собирательное мнение социальных сетей о том, что эти 5% — налог на бизнес.

Мнение многих пользователей социальных сетей о том, что из 5% лишь небольшая часть денег достанется получателям, в пользу которых осуществлялись взносы, ЕНПФ считает ошибочным.

«Взносы будут зачисляться на условные пенсионные счета работников. При этом суммы выбывающих из системы (умерших и выехавших на постоянное место жительства за пределы республики) будут распределяться среди оставшихся участников», — говорится в ответе фонда.

Дополнительные 5% взносов работодателей в рамках модернизации пенсионной системы до 2030 года введены из-за уменьшения размеров солидарных пенсий и необходимости «дальнейшей диверсификации источников выплат», поясняют в фонде.

Предполагается и дальше распределять ответственность за пенсии между государством, работодателем и работником, так как сейчас основная ответственность за пенсии — на государстве, которое обеспечивает базовые и солидарные выплаты и гарантирует сохранность накоплений.

«Ответственность за пенсионные накопления — на самом человеке: он заинтересован в том, чтобы обеспечить себе адекватные выплаты, осуществляя регулярные взносы. Работодатель, как агент, отвечает лишь за своевременное перечисление взносов», — подчеркивают в ЕНПФ.

В мировой практике работодатель несет нагрузку при исчислении и уплате пенсионных взносов. К примеру, в Малайзии работодатели вносят 12%, работник — 11% из 23% доходов работника в пенсионный фонд, в Израиле, соответственно – около 15% и 10%, в Австралии 9,5% платит только работодатель, в России работодатель отчисляет 22% страховых взносов, которые затем идут на пенсионные выплаты, аргументирует фонд.