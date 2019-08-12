К 3,5 годам лишения свободы приговорен районный аким в Костанайской области за получение взятки в Т7 млн

Алматы. 12 августа. КазТАГ — К 3,5 годам лишения свободы приговорен экс-аким Аулиекольского района Костанайской области Асхат Кисиков за получение взятки в Т7 млн, сообщает «ТоболИнфо».

«Асхат Кисиков приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, Анатолия Громченко (руководитель строительной фирмы «Гренада» – КазТАГ) признать виновным и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности», — огласил приговор судья костанайского суда №2 Арман Кабенов в понедельник.

Также он сообщил, что осужденные будут отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение).

«Согласно статьям, по которым осуждены Кисиков и Громченко, предусмотрено наказание в виде лишения свободы либо в виде штрафа. Штраф для Кисикова составил бы 30-кратный размер взятки, а это Т210 млн, а для Громченко 15-кратный – Т105 млн. Подсудимые пояснили, что такие большие суммы выплатить не смогут, поэтому наказание назначено в виде лишения свободы», — пояснил Кабенов.

Как сообщается, в ходе прений прокурор запросил для экс-акима 3,5 года лишения свободы, для предпринимателя – 2,5, а адвокаты просили не лишать их подсудимых свободы.

По материалам дела, началось все с того, что фирма «Гренада» выиграла конкурс на капитальный ремонт школы в Аулиеколе. Хотя заказчиком выступал отдел образования района, Кисиков предложил Громченко свое участие – своевременное финансирование и беспрепятственный прием актов выполненных работ. «Вознаграждение» за содействие составило ни много ни мало Т7 млн. 2 июля деньги были переданы, после чего Кисикова и Громченко задержали. Подсудимые признали вину, поэтому следствие прошло в упрощенном порядке.

Напомним, 3 июля сообщалось, что аким Аулиекольского района Асхат Кисиков задержан по подозрению в коррупции в Костанайской области. По сведениям Tobolinfo, 40-летнего акима подозревают в получении взятки, которая была определена при откате за строительство Аманкаракайской СШ. Отмечалось, что, кроме самого Кисикова, антикоррупционщики «проявили интерес к руководителю аппарата акимата Ауеликольсокго района Ибрагиму Бекмухамедову». Известно, что строительство школы на 320 мест только-только началось. На сегодня была приготовлена площадка, определен подрядчик – АО «Алюминстрой».

4 июля в агентстве РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) уточнили, что Кисиков «подозревается в получении взятки через посредника в сумме Т7 млн от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственного подписания актов выполненных работ по договору, госзакупкам, капитальному здания школы». После задержания, как сообщили в антикоррупционной службе, указанная сумма была добровольно выдана сотрудником антикоррупционной службы, аким свою вину признал полностью и заявил о проведении досудебного расследования в упрощенном порядке.