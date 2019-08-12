Петропавловск. 12 августа. КазТАГ — Пик активности августовского звездопада смогут наблюдать жители Казахстана в ночь на 13 августа. Об этом КазТАГ сообщил профессор Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева Андрей Солодовник.

«Самый красивый и величественный метеорный поток года, порожденный кометой Свифта-Туттля, — метеорный поток Персеиды — уже действует с нарастающей интенсивностью (время активности 17 июля – 24 августа). Максимум активности потока наступит в ночь на 13 августа — более 150 метеоров в час», — рассказал профессор в понедельник.

По словам профессора-астронома, звездопад ежегодно в августе могут видеть только жители северного полушария.

«Сегодняшнее небесное событие придется почти на полнолуние. А полная Луна на ночном небе – второй после облаков враг метеорных наблюдений. Зато Луна выделит для нас самые яркие из метеоров – болиды. Наблюдать метеоры всегда желательно подальше от городских огней. Кроме того, важно знать, что оптимальный момент для наблюдения Персеид наступит после полуночи, когда радиант потока поднимется повыше в северо-восточной части неба», — пояснил ученый.

Метеорный рой Персеид обязан своим возникновением комете Свифта-Туттля, открытой в 1862 году. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 130 лет. Последнее возвращение этой кометы к Солнцу случилось в 1992 году.