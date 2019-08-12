Трамп «уронил» акции KAZ Minerals – KASE

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Валентина Владимирская. Снижение акций KAZ Minerals на 6% в июле связано с влиянием на Казахстан торговых войн, заявил заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк.

«Акции компании привязаны к цене меди, а цена очень болезненно реагирует на Twitter (президента США Дональда – КазТАГ) Трампа, хотя производственные результаты компании за I полугодие хорошие – 6,2% роста в сравнении с I полугодием 2018 года», — сказал Цалюк на брифинге KASE в понедельник.

По его словам, сильнее других – на 6,3% снизились акции АО «Кселл». В I полугодии компания зафиксировала убыток в размере Т5,9 млрд, абонентская база снизилась до 8,7 млн пользователей.

Он отметил, что меньше других – на 5,1% снизилась цена акций АО «Банк ЦентрКредит», что, в основном, как пояснил Цалюк, связывается со снижением прогноза по банку на «негативный» от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor’s).

По его данным, драйвером роста рынка акций стали акции АО «Народный банк Казахстана», выросшие на 14%. 24 июня банк изменил дивидендную политику и котировки акций росли до середины июля.

«Объем торгов акциями в июле по сравнению с июнем вырос в 11 раз, до Т44,5 млрд, среднедневной объем торгов акциями – Т2 млрд, среднедневное число сделок – 479, средний объем сделки – Т4,2 млн. Среди основных категорий инвесторов доля физических лиц составила 38,6% от суммарного объема сделок с акциями, доля брокеров-дилеров – 29,5%, других институциональных инвесторов – 8,1%, прочих юрлиц – 23,9%. Банки в торгах не участвовали», — пояснил Цалюк.