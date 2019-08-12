Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Третий пожар тушат на склоне возле телебашни Кок-Тобе в Алматы, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«12 августа в 13.52 в ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании сухой травы на юго-западном склоне горы в Медеуском районе (возле телебашни Кок-Тобе – КазТАГ). На месте работает личный состав ДЧС Алматы в количестве 34 человек и шесть единиц техники, водовозы «Алматы Тазалык». (…) Пожар локализован в 15.28 на площади 1 га. Жертв и пострадавших нет», — сказал Нурахметов в понедельник.

Напомним, 11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе: приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 га. Для тушения пожара, по данным КЧС МВД РК, были привлечены два вертолета с водно-сливными устройствами (КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения Алматы). Возгорание сухостоя было ликвидировано в 19.58.

В этот же день ниже первого пожара в районе телебашни Кок-Тобе в Алматы – через ущелье по ул. Диваева напротив дома №21 возник второй пожар сухостоя на площади предварительно 1 тыс. кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело, пол и личность устанавливаются. В пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что в рамках зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) уголовного дела полицейские Алматы устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели; назначена судебно-медицинская и ряд других экспертных исследований, в результате чего станет известна точная причина смерти человека.

По данным начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, пожары не взаимосвязаны. Позднее стало известно о локализации второго пожара и последующей ликвидации.