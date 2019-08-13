ЦИК РК зарегистрировал депутатов сената, назначенных президентом

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Центральная избирательная комиссия Казахстана на заседании зарегистрировала депутатов Сената парламента, назначенных накануне президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«13 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по регистрации депутатов Сената парламента Республики Казахстан, назначенных указами президента Республики Казахстан от 12 августа 2019 года, а также прекращении полномочий некоторых из них», — говорится в сообщении во вторник.

В ходе заседания Центральной избирательной комиссией приняты постановления: «О регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных некоторыми указами президента Республики Казахстан», «О прекращении полномочий некоторых депутатов Сената Парламента Республики Казахстан».

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Конституционного закона РК «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и на основании указов президента Республики Казахстан депутатами Сената парламента Республики Казахстан были зарегистрированы: Жусип Нурторе Байтелесович, Шакиров Аскар Оразалиевич, Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы, Лукин Андрей Иванович, Назарбаева Дарига Нурсултановна, Сулеймен Ляззат Жанылыскызы, Нуржигитова Дана Омирбаевна, Сафинов Канатбек Бейсенбекович.

Впервые назначенным депутатам Сената председатель Центральной избирательной комиссии Б.Имашев вручил удостоверения и нагрудные знаки.

В соответствии с Конституционным законом РК «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» после регистрации избранные депутаты приступают к своим полномочиям.

Также в ходе заседания в соответствии с указами президента Республики Казахстан принято постановление о прекращении полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан: Бырганым Айтимовой, Аскара Бейсенбаева, Сергея Громова, Георгия Ким, Дулата Куставлетова, Рашида Тусупбекова.

Кроме этого, в ходе заседания принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Мәкен Бақтияра Мәкенұлы и постановление об освобождении от обязанностей председателя Костанайской областной избирательной комиссии Марковой Антонины Михайловны.