Доллар продолжил дешеветь в обменниках Алматы и Шымкента, в Нур-Султане не изменился

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник продолжил незначительное снижение в пунктах обмена валют Алматы и Шымкента, в Нур-Султане не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 составляет в обменных пунктах Т387,3, а продажи – Т388,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т387, а продают по Т388,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,9, а продажи – Т388,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т387,43.