Досудебное расследование начато по факту конфликта между местными и иностранными рабочими в Жайреме

Алматы. 13 августа. КазТАГ.— Досудебное расследование начато по факту конфликта между местными и иностранными рабочими в Жайремском горно-обогатительном комбинате (ЖГОК), сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

«12 августа в пос. Жайрем Карагандинской области произошел конфликт между рабочими горно-обогатительного комбината на бытовой почве. В ходе конфликта участники получили легкие телесные повреждения. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 (хулиганство – КазТАГ) УК РК. Следственными органами будут выясняться все обстоятельства произошедшего инцидента», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным полиции, в настоящий момент в пос. Жайрем обстановка стабильная и находится на контроле органов полиции.

«Иная информация согласно ст. 201 УПК РК не разглашается», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что конфликт между местными и иностранными рабочими произошел в Жайремском горно-обогатительном комбинате (ЖГОК). Как уточнили в пресс-службе акимата Карагандинской области, 12 августа произошел конфликт с участием рабочих ЖГОК, в результате которого несколько сотрудников-иностранцев получили ушибы легкой степени тяжести, им оказана медицинская помощь. В областном акимате отметили, что для урегулирования обстановки в пос. Жайрем выезжал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, где он встретился с местными жителями и работниками ЖГОК. В результате проведенной встречи, как заверили в акимате, ситуация была урегулирована; обстановка в поселке стабильная и находится на особом контроле акима области.