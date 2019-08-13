Экс-президенту КР Атамбаеву предъявлены новые обвинения в связи с событиями в Кой-Таше

Алматы. 13 августа. КазТАГ. Экс-президенту КР Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по событиям в Кой-Таше 7-8 августа, сообщает Кыргызское телеграфное агентств (КирТАГ).

«Сегодня обвинения предъявлены Атамбаеву. Как организатору, Атамбаеву предъявлены обвинения по ряду преступлений, предусмотренных статьями УК КР – «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания», «Массовые беспорядки», «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», — сообщил генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов на пресс-конференции во вторник.

Он также подчеркнул, что расследование уголовных дел по событиям 7-8 августа в Кой-Таше находится под личным контролем президента КР Сооронбая Жээнбекова.

Генпрокурор подтвердил, что на имущество Атамбаева наложен арест, перечень арестованного имущество состоит из 120 пунктов.

Напомним, спецоперация по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась 7 августа вечером. Сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецназа. Спецназ не имел боевого оружия, использовались только резиновые пули и шумовые спецсредства. По свидетельству очевидцев, со стороны дома Атамбаева велась стрельба из боевого оружия. 8 августа Атамбаев задержан и взят под стражу по решению суда до 26 августа на время следственных действия. В ходе столкновений 7-8 августа в селе Кой-Таш пострадали более 80 человек, погиб офицер спецназа, в крайне тяжелом состоянии остается начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, которому во время столкновений кто-то из толпы сторонников Атамбаева проломил голову камнем.

Экс-президенту КР Алмазбек Атамбаев трижды вызвался на допросы в следственные службы в рамках расследования ранее возбужденных в отношении него пяти уголовных дел. В частности, по его причастности к освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Атамбаеву также инкриминируется незаконное обогащение, коррупция.