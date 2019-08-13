Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ — Пожар в Бахтинском лесничестве тушат в Карагандинской области, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«12 августа в 17.26 на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 30 км от пос. Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области на территории Бахтинского лесничества «Каркаралинского государственного национального природного парка» произошло возгорание сухой травы с распространением огня на лесной массив. В зоне пожара организована воздушная разведка с применением вертолета МИ-2 «Казавиалесоохраны». Предварительная площадь пожара лесного массива 70 га», — сказал Нурахметов во вторник.

По его данным, в тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС области (77 человек и 13 единиц техники), «Каркаралинского государственного национального природного парка» (25 работников и 6 единиц техники), КГУ «Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира» (четыре работника и одна единица техники) и добровольного противопожарного формирования (38 работников и пять единиц техники).