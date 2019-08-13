Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ — В Алматы временно закроют проезд на одном из участков улицы Толе би, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 14 по 31 августа 2019 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Толе би в районе пересечения с улицей Розыбакиева (по северной стороне)», — говорится в сообщении во вторник.

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

В ведомстве просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.