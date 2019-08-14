Комиссию создадут для расследования конфликта в Жайреме

Алматы. 14 августа. КазТАГ — Комиссию создадут для расследования конфликта между местными и иностранными рабочими в Жайремском горно-обогатительном комбинате (ЖГОК) в пос. Жайрем, сообщает управление по связям с общественностью ТОО «Казцинк».

«Все подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать требования законодательства, нормативных актов нашей организации. На них распространяются и наши правила в области техники безопасности, охраны и организации труда. По результатам произошедшего конфликта мы создаем совместную комиссию, куда войдут представители государственных органов, общественности, трудового коллектива и самого Жайремского ГОКа», — цитирует в среду управление исполнительного директора АО «ЖГОК» Абилхана Акимова.

В управлении подтвердили, что 12 августа произошла бытовая ссора между группой жителей пос. Жайрем и группой строителей новой обогатительной фабрики Жайремского ГОКа, в результате чего легкие травмы получили около 10 человек, которым была оказана необходимая медицинская помощь.

«Более 1,5 тыс. строителей со всего Казахстана, а также Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции работает на нашей стройке. Последнее промышленное строительство в Жайреме было еще в совсем далеком советском прошлом, поэтому строителей в таких масштабах у нас просто нет. Перед нами стояла сверхзадача – найти надежные компании, построить за два года новую фабрику и запустить ее. На объекте работают две подрядные организации, 23 – субподрядные», — добавил Акимов.

В управлении отметили, что текущее производство АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» продолжает свою работу и по состоянию на начало августа здесь работает 1,7 тыс. человек, среди них нет иностранных граждан.

Напомним, 13 августа стало известно о конфликте между местными и иностранными рабочими, произошедшем в Жайремском горно-обогатительном комбинате (ЖГОК). Как уточнили в пресс-службе акимата Карагандинской области, 12 августа произошел конфликт с участием рабочих ЖГОК, в результате которого несколько сотрудников-иностранцев получили ушибы легкой степени тяжести, им оказана медицинская помощь. В областном акимате отметили, что для урегулирования обстановки в пос. Жайрем выезжал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, где он встретился с местными жителями и работниками ЖГОК. В результате проведенной встречи, как заверили в акимате, ситуация была урегулирована; обстановка в поселке стабильная и находится на особом контроле акима области.

В этот же день конфликт в Жайреме прокомментировали в департаменте полиции (ДП) Карагандинской области, где сначала сообщили, что «по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 (хулиганство – КазТАГ) УК РК», а позднее попросили изменить на «по факту хулиганских действий начато досудебное расследование».