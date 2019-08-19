Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Дожди и понижение температуры ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На Казахстан с районов Западной Сибири начинает смещаться циклон с холодными атмосферными фронтами, которые по мере их перемещения через северные, центральные и восточные области республики будут вызывать местами дожди с грозами, шквалистое усиление ветра, возможно град и понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 20-22 августа.

Как отметили синоптики, на западе и юге пока без осадков, но на юге ожидается ослабление жары до средних многолетних значений.