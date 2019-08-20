Вернуть жезлы сотрудникам патрульной полиции предлагает МВД

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ — Вернуть жезлы сотрудникам патрульной полиции предлагает министерство внутренних дел (МВД) РК, сообщает пресс-служба МВД РК.

«В связи с поступающими обращениями граждан по улучшению восприятия участниками дорожного движения действий регулировщиков, в особенности в сумеречное и ночное время, и во избежание наездов на полицейских при регулировании ими дорожного движения, министерство внутренних дел предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, «использовать жезлы предлагается исключительно для осуществления регулирования дорожного движения (к примеру, для отвода транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях и заторах, неисправности или отсутствии светофоров, ухудшении погодных условий и плохой видимости на автодорогах и в других необходимых случаях), категорически запретив использование жезлов для остановки транспорта».

Напомним, в апреле 2017 года депутат сената Серик Акылбай поднял вопрос возврата жезлов хотя бы регулировщикам. В июне этого же года сообщалось, что в развитых странах мира (США, страны Западной Европы, ОЭСР и другие) в работе дорожно-патрульной полиции (ДПП) жезлы не применяются, остановка транспортных средств и регулирование дорожного движения полицейскими осуществляется жестами рук.

Отмечалось, что дорожной картой по реализации структурных реформ в Казахстане на 2014-2015 годы был предусмотрен ряд мер по совершенствованию деятельности ДПП, в том числе по отмене жезлов.

В марте 2019 года сенаторы попросили вернуть жезлы полицейским в Казахстане «исключительно для регулирования дорожного движения».

Полиция Казахстана не использует жезл с 1 января 2017 года.