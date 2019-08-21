Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ — АО «Air Astana» с 27 октября переводит московские рейсы в аэропорт Домодедово, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

«Air Astana (…) объявляет о переводе своих московских рейсов в аэропорт Домодедово (Терминал 1) с 27 октября. Перевод рейсов будет осуществлен без перебоев в расписании», — говорится в сообщении в среду.

В авиакомпании уточнили, что смена аэропорта касается перелетов как из Нур-Султана (11 еженедельных рейсов в зимний период), так и из Алматы (14 еженедельных рейсов в зимний период).

«Система бронирования авиакомпании Air Astana уже обновлена с учетом этих изменений для рейсов, выполняемых с 27 октября», — проинформировали в АО.

Отмечается, что смена базового аэропорта в столице России связана, прежде всего, с подписанием кодшерингового соглашения с авиакомпанией S7, для которой аэропорт Домодедово является одним из базовых авиатранспортных узлов.

«Московский аэропорт Домодедово, расположенный к югу от города, в 2018 году обслужил 29,4 млн пассажиров. Это базовый аэропорт для крупнейших авиакомпаний, членов глобальных альянсов OneWorld и Star Alliance, куда входит 50 авиаперевозчиков, совершающих полеты по 202 направлениям. Терминал аэропорта Домодедово занимает площадь в 190 тыс. кв. м, где имеется более 140 магазинов, кафе, баров и ресторанов, а также бесплатный wi-fi. Концепция аэропорта «под одной крышей» означает, что международные и внутренние рейсы обслуживаются в одном терминале. Это повышает пропускную способность аэропорта, экономя время и обеспечивая удобство для транзитных пассажиров. От аэропорта до центра Москвы (станция Павелецкая) можно добраться за 40 мин. на скоростном поезде Aeroexpress, помимо такси и экспресс-автобусов», — следует из сообщения.

В авиакомпании напомнили, что АО «Air Astana» начала полеты из Алматы и Нур-Султана в Москву в сентябре 2002 года.

«С тех пор авиакомпания перевезла более 3,5 млн пассажиров и свыше 26 тыс. тонн груза по этим направлениям. Согласно летнему расписанию, Air Astana еженедельно выполняет 12 рейсов по маршруту Нур-Султан – Москва – Нур-Султан и 16 – по маршруту Алматы – Москва – Алматы. Полеты выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus и Boeing», — резюмируется в сообщении.