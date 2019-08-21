Два министра вошли в состав совета директоров ERG Машкевича, Шодиева и Ибрагимова

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов и министр иностранных дел Бейбут Атамкулов вошли в состав совета директоров Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG), передает корреспондент агентства.

«Разрешить Султанову Бахыту Турлыхановичу – министру торговли и интеграции Республики Казахстан и Атамкулову Бейбуту Бакировичу – министру иностранных дел Республики Казахстан входить в состав совета директоров компании «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» (Люксембург)», — говорится в постановлении правительства.

Согласно информации на сайте ERG, Султанов и Атамкулов уже воспользовались данным разрешением и вошли в состав совета директоров группы.

ERG, зарегистрированная в Люксембурге, позиционирует себя «ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и разработки природных ресурсов», являющейся самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире. Группе, согласно ее же сообщению на сайте, принадлежит треть металлургической горнодобывающей промышленности Казахстана. ERG также является основным поставщиком электроэнергии в стране.

Помимо этого, у компании есть активы в Африке (кобальт, медь, уголь, марганец, бокситы, платина и флюорит) и Бразилии (железо).

Согласно открытым данным, 40% акций ERG принадлежат комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана, по 20,7% у бизнесменов Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова, а 18,6% акций принадлежат Патоху Шодиеву.