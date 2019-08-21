На расследование мошенничества по картам требуется около 180 дней – Halyk Bank

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. По требованию международных платежных систем на расследование случаев мошенничества по банковским картам требуется около 180 дней, заявил заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) Ертай Салимов.

«По требованию МПС (международных платежных систем) времени на расследование требуется около 180 дней, но бывает, что расследование приводит к результатам за 2-3 часа, день, месяц, но мы ждем, пока они полностью проведут расследование», — сказал Салимов на пресс-конференции банка в среду.

По его словам, сейчас растет социальная инженерия и растет чарджбэк (chargeback) – процесс оспаривания банком операции по карте, произведенной держателем в торговой точке (интернет-магазине).

«Главное, что банк никогда не потребует, не запросит у клиента пароль, CV код, который есть на карте, номер карточки, сообщение SMS. По защите платежей мы, во-первых, полностью подтверждены в международной системе платежей, также стоит свой антифрод, который позволяет отслеживать все непонятные платежи по нашим клиентам. Поэтому мы очень сильно защищены по нашим платежам. Более того, платежи проходят в автоматическом режиме, ручных выводов никаких нет», — объясняет Салимов.

Что касается по клиенту с Т700 тыс., то, по его словам, это произошло в Испании.

«Мы приняли этот кейс в работу и должны проработать этот платеж с МПС. Никто не говорит о том, что мы деньги не выдадим, мы просто отрабатываем. По требованию МПС это составляет около 180 дней», — отметил зампред банка.

Процедура отработки состоит в том, что банк передает МПС – Master Card или Visa, что произошел несанкционированный платеж. МПС рассматривает этот кейс непосредственно и возвращает, в случае подтверждения несанкционированности платежа – то есть, проведения платежа без пин-кода, сумму.

«Что касается основных проблем наших клиентов, то это скимминговые устройства в банкомате, которые считывают ваши данные по карте и пытаются провести платеж. Если вы подключены к SMS-оповещению, то к вам приходит сообщение и вы сразу можете позвонить в контакт-центр и заблокировать эту сумму. Дальше от вас требуется заявление, чтобы мы могли спокойно провести расследование по данному платежу», — напоминает Салимов.