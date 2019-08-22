Назначен председатель комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ Казахстана

Нур-Султан. 22 августа. КазТАГ – Назначен председатель комитета по защите и развитию конкуренции (КЗРК) министерства национальной экономики Казахстана, сообщает пресс-служба МНЭ.

«Рустам Ахметов назначен председателем комитета по защите и развитию конкуренции. Соответствующий приказ подписал министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов», — говорится в сообщении в четверг.

Ахметов работает в структуре МНЭ с 2014 года. Последняя должность — заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. В разные годы занимал должности заведующего секретариатом председателя мажилиса, заместителя заведующего государственно-правовым отделом администрации президента, ответственного секретаря агентства по регулированию естественных монополий.