Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменниках $1 в среднем покупают по Т386,3, а продают по Т387,4.

В Алматы средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т386,5, а продажи – Т388,1.

В Шымкенте в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т386, а продают по Т387,9.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т386,34.