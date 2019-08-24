Назначен полпред Казахстана в адмсовете Евразийской патентной организации

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Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Назначен полномочный представитель Казахстана в административном совете Евразийской патентной организации, передает корреспондент агентства.

«Назначить Мадалиева Алмата Курмангазыевича – вице-министра юстиции Республики Казахстан представителем Республики Казахстан в межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и полномочным представителем Республики Казахстан в административном совете Евразийской патентной организации», — говорится в постановлении правительства.

Директор РГУ на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» минюста Ербол Оспанов назначен заместителем полпреда РК в адмсовете Евразийской патентной организации.

Мадалиев был назначен на пост вице-министра юстиции 26 марта, а до этого – с января 2019 года он был директором департамента законодательства минюста. Еще раньше – с 2016 по 2019 годы был директором департамента стратегического планирования МЮ РК.

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