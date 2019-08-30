Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 30 августа. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т386,7, а продажи – Т387,9.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т387,2, а продают по Т388,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т387,5, а продажи – Т388,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т387,46.