Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Новости 239 0

Алматы. 30 августа. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т386,7, а продажи – Т387,9.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т387,2, а продают по Т388,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т387,5, а продажи – Т388,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т387,46.

Война Миров. Германия не против вывода войск США Война Миров. Германия не против вывода войск США
5225

Похожие материалы:

  1. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  2. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  3. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  4. Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  5. Курс доллара продолжил снижение в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Новости партнеров

Загрузка...