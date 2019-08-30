Нур-Султан. 30 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех вас с Днем Конституции Республики Казахстан! История убедительно свидетельствует о стремлении нашего народа к верховенству закона, обеспечению основных прав и свобод человека. Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и Независимости нашего государства», — говорится в поздравлении Токаева в пятницу.

Он отметил, что в 2020 году казахстанцы будут отмечать 25-летие основного закона, «который все эти годы является прочной гарантией созидания и прогресса».

«Сформировав целостную правовую и социально-экономическую систему, Казахстан взял курс на всестороннюю модернизацию. В ее основе план нации и институциональные реформы, разработанные первым президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Наша цель – качественный экономический рост, обеспечение социальных потребностей народа, повышение его уровня жизни, а также совершенствование политической системы государства. Наша Конституция будет и впредь успешно служить интересам наших граждан, способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан. Желаю всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов!» — добавил Токаев.

Напомним, действующая Конституция Казахстана была принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. С тех пор в основной закон страны неоднократно вносились поправки – в 1998 году изменения и дополнения коснулись 19 статей Конституции, основной закон меняли в 2007, 2011, 2018 и 2019 году. В соответствии с последними изменениями, внесенными Токаевым в основной закон страны 23 марта, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан.