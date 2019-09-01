Применение жезлов возобновили полицейские Казахстана

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Применение жезлов возобновили полицейские Казахстана, сообщает пресс-служба МВД РК.

«Министерство внутренних дел с 1 сентября 2019 года возобновляет применение жезлов для регулирования дорожного движения», — сообщили в МВД в воскресенье.

Отмечается, что жезлы будут применяться «исключительно для регулирования дорожного движения, в особенности в темное время суток и условиях плохой видимости», а также для отвода транспортных средств при: ДТП и образовании заторов на дорогах, в том числе отключении светофоров; сопровождении организованных колонн транспортных средств; проведении антитеррористической операции и (или) охранных мероприятий; предотвращении и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

«Использование жезлов улучшит восприятие участниками дорожного движения подаваемых регулировщиком сигналов и повысит безопасность самих полицейских. Регулирование дорожного движения будут осуществляться с использованием жезла в жилетах и перчатках со светоотражающей отделкой с дополнительной подачей сигнала свистком. Контроль за соблюдением безопасности дорожного движения будет осуществляться преимущественно с помощью автоматических систем фиксации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодняшний день работа патрульной полиции на автодорогах полностью переведена на автопатрулирование.

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«То есть остановка транспортных средств будет осуществляться в режиме автопатрулирования посредством подачи сигналов с использованием специальных свето-звуковых и громкоговорящих устройств – без применения жезлов. Остановка транспортных средств жестом руки полицейского исключается. Возврат жезлов не потребует средств из бюджета на их приобретение, так как жезлы имеются в наличии», — заверили в МВД.

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