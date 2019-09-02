«Казахское общество: ложные ценности, утраченные ориентиры». «Будут ли госслужащие публиковать свои доходы и, главное, расходы?». «Какой будет повестка Нацсовета общественного доверия?». «Ситуация такова, что главная угроза для власти внутри, а не снаружи»

Сетевой Казахстан 2 сентября 2019г.

CAMONITOR . KZ . «Каким должно быть первое послание второго президента РК?» — 2 сентября глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступит с первым для себя посланием народу Казахстана. С ним казахстанцы связывают много надежд, ведь это не только главное руководство к действию на ближайший год для правительства, парламента, различных госорганов, да и для всего общества в целом, но и документ, который, по сути, должен определить стратегический вектор развития страны на перспективу. Учитывая важность предстоящего события, мы решили узнать у наших экспертов: что они хотели бы услышать в послании президента?

«Будут ли госслужащие публиковать свои доходы и, главное, расходы?» — Алик ШПЕКБАЕВ может служить иллюстрацией того образа руководителя, о необходимости «клонирования» которого в системе госслужбы говорил Елбасы. Под стать ему и его команда. Но, несмотря на присущие им нестандартные подходы, их деятельности на поприще борьбы с коррупцией еще предстоит трансформироваться.

«Казахское общество: ложные ценности, утраченные ориентиры. Часть 2-я» — Во второй, заключительной, части беседы с историком-востоковедом, писателем и публицистом Дастаном КАДЫРЖАНОВЫМ речь пойдет о состоянии и перспективах казахского языка, о трайбализме, о том, что должно быть в приоритете – национальная самоидентификация или создание дееспособного государства…

IA — CENTR . RU . «Накануне: Какой будет повестка Нацсовета общественного доверия?» — В среду в Нур-Султане состоялась встреча по подготовке первого заседания Национального совета общественного доверия при президенте РК. Было анонсировано, что мероприятие пройдет 6 сентября. В преддверии заседания политолог, главный редактор портала Tarlan.kz Сырым ИТКУЛОВ поделился прогнозами относительно повестки общественного органа. Во время своей инаугурационной речи президент Токаев заявил: «При этом власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами». Доказательством того, что власть слышит общество стало предложение о создании Национального совета общественного доверия.

«Как живут и хранят национальные традиции казахи в США» — 30 августа Казахстан отметил День Конституции. К этой дате мы хотели бы приурочить публикацию нашего читателя, бизнес консультанта Эльнуры АБАКАН о том, как казахстанцы, проживающие в США, чтут и хранят казахский язык и национальные традиции. Эльнура провела несколько месяцев в Бостоне, где обучалась и проходила профессиональную стажировку. За это время она увидела дружелюбие и сплоченность наших соотечественников в Америке, что вдохновило ее написать следующий очерк. Диаспоры и казахские культурные объединения за рубежом, в частности в Бостоне, могут служить удачным примером сохранения культурного кода, наследия предков. В 2018 году в Бостоне силами и желанием казахстанских студентов и проживающих там казахстанцев был создано Казахское культурное сообщество «Мирас».

SAYASAT . ORG . «Фракция получила НЗ» — После небольшой летней передышки новому политическому сезону дан старт. Открыл его Нурсултан НАЗАРБАЕВ, и сделал он это через нуротановскую площадку. На прошлой неделе он провел Бюро Политсовета, а сегодня партийный Политсовет. В обоих случаях Назарбаев озвучил тезисы, которые в своей сумме определяют политический горизонт и задают направление политеса в предстоящем сезоне. В общем знаменателе – правящая партия получила курс на автономность. В частности, с одной стороны, на региональном уровне разводятся партийный и государственный аппарат. С другой стороны, закладывается новый алгоритм взаимодействия правящей партии и правительства. Центральным звеном, который непосредственно будет определять крутящийся момент по линии Нур Отан – кабмин должна стать фракция правящей партии. В этом контексте обращается на себя внимание, что Елбасы предложил возглавить партийную фракцию спикеру нижней палаты парламента Нурлану НИГМАТУЛИНУ.

INFORMBURO . KZ . «Айдос Сарым: Ситуация такова, что главная угроза для власти внутри, а не снаружи» — Давайте честно скажем: в нашей стране найдена своя метода транзита, которая довольно отличается от наблюдаемых моделей, имеет свою специфику и свой казы-картийный, айранный привкус. Я пока не буду обсуждать, хорош или плох этот путь, но он есть, он работает. Излишне нервные, дистиллированные демократы могут возмущаться, как им вздумается, но модель со всеми своими издержками и минусами вроде как работает. Страна функционирует, реки текут, небесные светила работают в привычном цикле. А значит, с этим надо считаться.

TIME . KZ . «Ермухамет Ертысбаев: Назарбаев уговаривает людей работать, а Лукашенко заставляет, приняв законы против тунеядцев и иждивенцев» — Я видел состав НСОД: известные авторитетные личности, они реально могут выражать и представлять интересы тех или иных страт общества. Думаю, что этот орган сыграет определенную роль, тем более что возглавляет его президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Если Национальному совету удастся пробить в кратчайшие сроки несколько своих инициатив и воплотить на практике (через новые законы или указы президента), то политизированное общество начнет относиться к нему, скажем так, с выражением надежды.

«Процесс пошёл, или Найди себя» — Более 500 тысячам казахстанцев спишут долги по кредитам на общую сумму свыше 105 миллиардов тенге. Узнать, попал ли ты в счастливый список тех, кому государство погасит часть займа, можно на портале egov.kz. Об этом, а также о том, как в целом реализуется указ президента о снижении долговой нагрузки на граждан, рассказали вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана ЖАКУПОВА и заместитель председателя Национального банка Олег СМОЛЯКОВ.

«Музейная редкость» — Кто освоил полтора миллиарда тенге, выделенных государством на популяризацию сакральных мест Казахстана? Любопытный судебный процесс начинается в Нур-Султане: РГКП “Национальный музей Республики Казахстан” подал иск против поставщика, работавшего с организацией два года и занимавшегося созданием 3D-моделей сакральных мест и духовных святынь Казахстана. За эти услуги заказчик заплатил более 1,5 миллиарда (!) тенге, однако качество выполненных работ не устроило музей. Исполнитель в лице ТОО “ІСКЕР ҚАЛА” ссылается на подписанные акты выполненных работ: дескать, какие могут быть претензии, если все бумаги оформлены? Пока Национальный музей просит лишь исправить недочеты, не выдвигая никаких финансовых требований.

AZATTYQ . ORG . «Против «черновика Назарбаева». Акции в День Конституции» — Марш с призывом реформировать Основной закон провели в Алматы в День Конституции активисты молодежного движения «Oyan, Qazaqstan». Акции, участники которых выражали недовольство действующим законодательством, прошли 30 августа в Нур-Султане и Шымкенте.

««Ожидаем с ужасом». Могут ли в Казахстане ужесточить наказание за клевету?» — Высказывание Нурсултана НАЗАРБАЕВА о необходимости ужесточить наказание за клевету вызвало дискуссию в рядах журналистов и правозащитников. Многие эксперты сходятся во мнении, что слова экс-президента некоторые ведомства могли воспринять как «руководство к действию». Азаттык пытался разобраться, чего теперь стоит ждать казахстанскому обществу и что из себя представляет наказание за клевету на сегодняшний день.

VLAST . KZ . «Почему в Казахстане так слабо развита социология?» — Гуманитарные науки в Казахстане с начала 1990-х развивались очень неровно. К примеру, политология, несмотря на очевидную невостребованность независимых голосов, в какой-то момент смогла произвести и интересные научные работы и сильных специалистов. С социологией вышло иначе. На вопрос о том, с чем связано слабое развитие социологии в стране, отвечает Гульмира ИЛЕУОВА, кандидат социологических наук, руководитель общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».

KAPITAL . KZ . «Для банков настала эпоха радикальных перемен» — Финансовой отрасли в ближайшем будущем предстоит пройти через кардинальные преобразования. Это вызвано необходимостью преодоления текущих структурных проблем и связано с недостаточно высоким уровнем проникновения прорывных инноваций в отраслевую практику. Об этом говорится в исследовании компании Accenture Disruptability Index 2019.

KURSIV . KZ . «Почему крестьянские хозяйства не заинтересованы в занятии молочным скотоводством» — Молочное производство в ЗКО, как отмечают ученые, развивается по отсталому методу. Крупные крестьянские хозяйства не заинтересованы молочным скотоводством: это слишком затратное и хлопотное дело.

«Сколько стоит вырастить племенную лошадь» — Единственному в Карагандинской области заводу по разведению племенных лошадей больше четверти века. Сейчас из 140 лошадей, закупленных в первые годы работы, предприятие содержит 89 породистых кобыл и жеребцов. Во сколько обходится корм и уход за племенным поголовьем и какие услуги оказывает предприятие, чтобы держаться на плаву, в интервью «Курсиву» рассказала директор конного завода «Карат» Валерия НЕФЕДОВА.

TENGRINEWS . KZ . «Казахстанский вице-министр ответил на обвинения в коррупции» — Вице-министр образования и науки Рустем БИГАРИ на личной странице в Facebook прокомментировал обвинения в свой адрес, прозвучавшие на днях от директора департамента административной работы и государственных закупок ведомства Анар КАИРБЕКОВОЙ — Ранее в ряде СМИ появилась информация с обвинениями меня и моих коллег в коррупции и злоупотреблении должностным положением. Тщательная проверка по делу с обвинениями в мой адрес в настоящее время завершена (документ прилагаю). Соответственно, все обвинения Анар Каирбековой в мой адрес беспочвенны.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Нацбанк закрывает «кассу»» — В постоянно скудеющих на статистику годовых отчетах Нацбанка на этот раз появилось еще одно «белое пятно». Как выясняется из последнего отчета, в котором исчез неожиданно вводный раздел, резюмирующий его общие результаты (см. материал «Почему Нацбанк не хочет говорить об итогах прошлого года»), из него пропала еще и информация о кассовых оборотах банков второго уровня. А она имеет важное значение для оценки уровня деловой активности не только отечественного бизнеса, но и населения.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «В Казахстане намерены усложнить обмен валюты» — Национальный банк Казахстана, ссылаясь на некую общемировую практику, намерен изменить режим и условия работы обменных пунктов: ограничить (с 10 ч. до 19 ч.) время их работы, обязать регистрировать полные личные данные клиентов по каждой проведенной обменной операции (сегодня эти требования действуют только для сделок свыше 500 тыс. тенге), увеличить до 100 млн тенге минимальный размер уставного капитала для каждого обменного пункта, а также обязать их хранить 20% от этой суммы в качестве обязательного резерва на счетах в банках второго уровня. Предполагается, что эти нормы начнут действовать с 1 января 2020 года.

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