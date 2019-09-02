Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Казахстанцам хотят разрешить использовать часть пенсионных накоплений до выхода на пенсию, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию. Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования», — сказал в понедельник президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

Он отметил, что в отечественной пенсионной системе «накопились серьезные проблемы».

«На текущий момент проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима. Однако уже через 10 лет ситуация может измениться. Количество работающих граждан, производящих пенсионные накопления, заметно уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастет. При этом уровень накоплений и инвестиционных доходов, получаемых с пенсионных активов, остается низким. Поэтому правительству совместно с Национальным банком следует провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы», — поручил Токаев.

В целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами президент поручил правительству «изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа».