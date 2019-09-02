Необходимо осуществить ряд серьезных мер по улучшению качества судебных решений – Токаев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что необходимо осуществить ряд серьезных мер по улучшению качества судебных решений, сообщает пресс-служба главы государства.

«Ключевым фактором усиления защиты прав граждан и их безопасности являются глубокие реформы судебной и правоохранительной систем. Необходимо осуществить ряд серьезных мер по улучшению качества судебных решений. Право судьи на вынесение решения, исходя из закона и внутренних убеждений, остается незыблемым. Однако следует провести тщательный анализ судебных решений, обеспечить единообразие судебной практики», — заявил Токаев в понедельник, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

По его словам, «в публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях», а «их возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата».

«Поэтому необходимо внедрение административной юстиции, как особого механизма разрешения споров, нивелирующего эту разницу. Впредь при разрешении споров суд будет вправе инициировать сбор дополнительных доказательств, ответственность за сбор которых, ляжет на государственный орган, а не на гражданина или бизнес. Все противоречия и неясности законодательства должны трактоваться в пользу граждан», — заявил президент.