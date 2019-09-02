Приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель у «латифундистов» поручил Токаев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель у «латифундистов» поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вопрос неэффективного использования земельных ресурсов становится все более актуальным. Положение усугубляется низким уровнем прямых налогов на землю. Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых «латифундистов». Они ведут себя как «собака на сене». Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель», — заявил Токаев в понедельник, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании парламента.

Он подчеркнул, что земля – это общее богатство казахстанцев «и должна принадлежать тем, кто на ней работает».

«Правительству и прламенту следует предложить соответствующие механизмы. Это тем более важно, что без решения этого вопроса уже невозможно качественное развитие отечественного АПК», — добавил глава государства.

По его данным, сегодня увеличение производства мяса упирается не столько в проблему маточного поголовья, сколько в проблему нехватки у фермеров земли для выращивания кормовых культур. Обеспеченность кормами, уточнил он, «составляет менее 60%»,

«Повышение продуктивности сельского хозяйства невозможно без организации надлежащих условий для качественной жизни на селе. Мы продолжим реализацию специального проекта Елбасы «Ауыл – Ел Бесігі». Нам предстоит решить крайне непростую проблему содержания небольших населенных пунктов. Разработаны региональные стандарты, которые теперь следует внедрить в более чем трех тысячах опорных и спутниковых сельских населенных пунктах», — сказал президент.

Глава государства поручил правительству направить на реализацию «Ауыл – Ел Бесігі» Т90 млрд в следующие три года дополнительно к Т30 млрд, выделенным в 2019 году.

«Эти средства пойдут как на решение инфраструктурных вопросов – транспорт, водоснабжение, газификация, так и на ремонт и строительство школ, больниц, спортивных площадок. Расходование данных средств должно быть на строгом контроле всех госорганов», — подчеркнул Токаев.