События в Арысе показали, что в вооруженных силах накопились серьезные проблемы – Токаев

Новости 20 0

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о накопившихся в вооруженных силах серьезных проблемах, о чем свидетельствуют события в Арысе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции. События в Арысе показали, что в вооруженных силах накопились серьезные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии», — сказал Токаев в понедельник, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

В то же время, по его словам, «следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил».

«Укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях», — подчеркнул президент.

Напомним, 24 июня в 09.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан 8-летний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

Война Миров. Германия не против вывода войск США Война Миров. Германия не против вывода войск США
5931

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Похожие материалы:

  1. Наказывать антикоррупционеров за незаконные методы и провокации поручил Токаев
  2. Командир воинской части и его зам задержаны по делу о взрыве в Арысе
  3. Саперы приступили к зачистке территории склада в Арысе
  4. Токаев поручил «без кампанейщины» реорганизовать работу комитета адмполиции
  5. Разрешать проведение мирных акций и усовершенствовать законы о митингах поручил Токаев

Новости партнеров

Загрузка...