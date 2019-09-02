События в Арысе показали, что в вооруженных силах накопились серьезные проблемы – Токаев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о накопившихся в вооруженных силах серьезных проблемах, о чем свидетельствуют события в Арысе, сообщает пресс-служба главы государства.

«Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции. События в Арысе показали, что в вооруженных силах накопились серьезные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии», — сказал Токаев в понедельник, выступая с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

В то же время, по его словам, «следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил».

«Укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях», — подчеркнул президент.

Напомним, 24 июня в 09.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан 8-летний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.