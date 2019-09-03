Известный юрист рассказал о запугавших сельчан под Алматы «латифундистах»

Алматы. 3 сентября. КазТАГ — Известный юрист Бакытжан Базарбек рассказал о запугавших сельчан под Алматы «латифундистах», передает корреспондент агентства.

«Прибыл в село, где все земли сельского округа недобросовестные чиновники акимата Енбекшиказахского района раздали одной блатной семейке. Отец, мама, сын, дочь и күйеу бала (зять – КазТАГ) от государства «отхватили» большую часть земель сельского округа, то есть 10 800 га плодородных земель в свои руки на право временного возмездного землепользования на 49 лет. Люди лишились земель для пастбищ, которые, согласно требованиям Земельного кодекса, должны быть землями сельскохозяйственного назначения для общего пользования местного населения и использоваться для выпаса скота в пределах, установленных радиусом расстояния. А кто начал пасти на этих землях, запугивают и выгоняют», — написал Базарбек в соцсети.

По его словам, даже скотопрогонные трассы для вывода скота не оставили.

«(…) купили все, что запрещено выдавать и оставили людей практически ни с чем, оставили умирать с голоду, а это практически пол тысячи семей», — возмутился юрист.

Он отметил, что в целях освещения этого земельного беспредела приехал не один, а с журналистами.

«Людей запугали, людей предупредили, чтобы молчали. Жители Асысага, а это аксакалы, женщины преклонного возраста, и молодежь уже не желает молчать. Им нечего бояться. Все, что было ценным для них – работа, земля уже забрали. Бояться уже незачем», — отметил Базарбек.

По словам юриста, «блатота и их клан не только прихватили в свои руки все земли сельского округа, но и на районном уровне, начиная от директора школы, заканчивая позициями в акимате, поставили всех «своих людей» на руководящие позиции».

«Превратили некогда развитое село и район в огромное феодальное хозяйство. Ничего, у нас есть материалы по предоставлению этих земель. Есть доказательства. Будем направлять их во все инстанции, попутно предавая пикантные детали этого дела общественной огласке посредством Facebook и СМИ. У меня есть ряд правовых средств и инструментов возврата земель в государственный фонд. Будем думать и пробовать», — рассказал он.

Также Базарбек сообщил, что он 3 месяца назад к ним уже приезжал с журналистами.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием к народу Казахстана, в ходе которого поручил приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель у «латифундистов».