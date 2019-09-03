На капремонт многоквартирных домов по Казахстану дополнительно планируют выделить Т30 млрд

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. На капитальный ремонт многоквартирных домов по Казахстану дополнительно планируют выделить Т30 млрд, сообщил заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек.

«В соответствии с поручением главы государства дополнительно предполагается на эту программу (программу капитального ремонта многоквартирных домов на возвратной основе – КазТАГ) на два года (выделить – КазТАГ) Т30 млрд», — сказал Касымбек на заседании правительства РК во вторник.

По его словам, на сегодня по республике требуют капремонта 18,1 тыс. домов. В то же время на возвратной основе на эти цели уже было выделено, начиная с 2011 года, Т33,6 млрд, отремонтировано 2338 домов.

«Ремонтные работы были продолжены за счет возвратных средств. Из ранее выделенных ежегодно возвращается Т1,8 млрд, на которые, начиная с 2012 года, по II квартал 2019 года всего отремонтирован 501 дом», — добавил Касымбек.

Говоря о дорожной инфраструктуре, вице-премьер добавил, что на финансирование автодорог местной сети ежегодно по республике выделяется до Т200 млрд.

«Это позволяет охватить ремонтными работами до 5 тыс. км дорог с доведением их состояния до хорошего и удовлетворительного с 68% до 95% к 2025 году», — отметил Касымбек.

Он напомнил, что в республике реализуется госпрограмма «Нурлы жол», рассчитанная до 2025 года, в рамках которой будет сформирована единая транспортная система страны.