Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Не более 5% казахстанцев ежегодно обновляют свои девайсы, заявил менеджер по коммуникациям АО «Кселл» Олжас Бибанов.

«Стандартно новые девайсы у не более 5% казахстанцев – это 500-800 тыс. человек. То есть не более 5% казахстанцев ежегодно покупают себе новые девайсы, прямо флагманы очень дорогие, типа Samsung S10, iPhoneX-XR и флагманские модели Huawei», — сказал Бибанов корреспонденту МИА «КазТАГ», отвечая на вопрос о новых технологиях, которые в ближайшее время будут применяться телеком-операторами.

По его предположению, скорее всего, в Казахстане в этом году уже будут продаваться два таких девайса – Huawei Mate 30 и новый iPhone с поддержкой 5G.

«Покупатели новых девайсов проживают в крупных городах: Алматы, Нур-Султан, Шымкент. Они заточены на девайсах, осознают их функциональность – то, что, например, девайсы последней категории, как правило, совместимы с сетями последней категории», — обрисовывает менеджер портрет такого пользователя.

По его словам, наиболее частое заблуждение – когда пользователь 5-летнего iPhone 4 требует от своего смартфона передачи технологий в стандарте LTE 20, то есть до 300 Мбит/с (как это операторы ожидают). Однако в силу того, что этот девайс был произведен до начала коммерческого разворачивания этих сетей, он не рассчитан на такие скорости.

«То есть у подавляющего большинства жителей Казахстана – девайсы категорий 8-10. Они отличаются достаточно стабильной поддержкой скоростей 3G, 4G, но они, как правило, не поддерживают более поздние технологии передачи данных, как LTE 20. Под них (LTE 20 – КазТАГ) идет категория 11 и выше. И 5G, соответственно, тоже», — поясняет эксперт.

Чтобы пользоваться технологией 5G в полном смысле слова, необходимо, по его мнению, подумать о том, что текущий телефон, который потребитель имеет, для этого уже не подходит.

Отчасти, по этой причине операторы не планируют запуск 5G в этом году.

«В настоящее время, думаю, ни один оператор не соберется разворачивать эту технологию в национальном масштабе. Сейчас операторы, в лучшем случае, планируют запускать по несколько базовых станций в крупных городах в силу того, что востребованности этой технологии (5G – КазТАГ), с точки зрения пользовательских устройств, еще нет. Из-за мобильных телефонов», — подчеркивает Бибанов.

К тому же, лишь флагманы мировых марок, которые можно по пальцам перечислить, поддерживают 5G.

Кселл, по его словам, планирует развитие технологии 5G. Ранее были озвучены сроки, что технология будет развиваться до 2021 года, когда она вступит в полноценную коммерческую эксплуатацию.

«В компании сейчас принимается долгосрочная стратегия развития. Она будет, в первую очередь, касаться технических планов компании», — отметил Бибанов.