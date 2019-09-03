Солнечную электростанцию мощностью 100 МВт ввели в эксплуатацию под Капшагаем

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 100 МВт ввели в эксплуатацию под Капшагаем, сообщает пресс-служба Банка развития Казахстана (БРК).

«ТОО «ENEVERSE KUNKUAT» (ЕКК), дочернее предприятие сингапурской компаний ENEVERSE KUNKUAT PTE. LTD, ввело в эксплуатацию СЭС мощностью 100 МВт в Алматинской области вблизи города Капшагай. Проект включает строительство солнечного парка на участке площадью 270 га, подстанции 220кВ и высоковольтной линий 220кВ», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В БРК уточнили, что в октябре 2017 года министерство энергетики РК включило ЕКК в список энергопроизводящих компании по возобновляемым источникам энергии.

«Системным оператором АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) были оперативно выданы технические условия по присоединению к сетям и оказана методическая поддержка. В сентябре 2018 года началось строительство объектов СЭС. В период строительства было задействовано более 500 казахстанских работников, 11 казахстанских строительных компаний», — сказано в сообщении.

Общая проектная стоимость станции оценивается в Т27,7 млрд.

«Собственные средства ЕКК, проинвестированные в объект – Т10,4 млрд. Также для финансирования проекта привлечены заемные средства БРК (Т10,8 млрд) и финансовый лизинг АО «БРК-Лизинг» (Т6,5 млрд)», — уточнили в пресс-службе.

Акиматом Алматинской области выделен земельный участок под строительство СЭС и в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» из областного бюджета, как отмечается, профинансировано строительство высоковольтной линий 220кВ (Т233 млн).

«По проекту электростанция будет ежегодно вырабатывать около 160 млн кВт часов электроэнергии, на покупку которой заключен контракт с Расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии – дочерней организацией АО «KEGOC». СЭС условно сократит выбросы СО2 в атмосферу на 150 тыс. тонн в год», — добавили в БРК.

Конечным контрольным владельцем ЕКК является Universal Energy Co., Ltd (UE). Деятельность UE сосредоточена на солнечной и ветряной энергетике, с офисами в Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Алматы. Общая мощность реализуемых UE (QAZAQSTAN) ВИЭ проектов в Казахстане – 380 МВт. Кроме открывшейся под Капшагаем СЭС это: СЭС «Шакарим-30 МВт» в ВКО; СЭС «Кенен-50 МВт» в Алматинской области; ВЭС «Ыбырай-50 МВт» в Кустанайской области; ВЭС «Актогай 1 фаза-100 МВт» в ВКО; ВЭС «Актогай 2 фаза-50 МВт» в Алматинской области.