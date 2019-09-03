Торговля Алматы составляют треть розничной и почти половину оптовой торговли РК

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Торговля Алматы составляют треть (32%) розничной и почти половину (45%) оптовой торговли Казахстана, заявил председатель президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Тимур Кулибаев.

«Торговую инфраструктуру составляют 48 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) и 22 тыс. предприятий, 139 торговых сетей, 137 торгово-развлекательных центров (ТРЦ), торговых центров и торговых домов. Они составляют треть (32%) всей розничной и почти половину (45%) оптовой торговли Казахстана», — сказал Кулибаев на V ежегодной конференции предпринимателей Алматы во вторник.

Торговля, по его словам, – ведущая отрасль города. Здесь занято 14% населения города (66,8 тыс. человек). Торговля дает 14% поступлений в бюджет. И 31%валового регионального продукта (ВРП) создается за счет торговли. 37% (69,7 тыс. единиц) от общего числа субъектов предпринимательской деятельности работают в сфере торговли.

В Алматы, по его данным, на три года будет введен мораторий проверок компаний МСБ.

«Мы договорились и на три года также введем мораторий проверок. У нас есть время, чтобы продолжить работу по переводу бизнеса на контрольно-кассовые машины, на пин-код, от патента – на другие налоговые режимы. Мы обсудим с бизнесом разные эти вопросы и потом уже с правительством, с министерством финансов будем их отрабатывать, чтобы в Налоговый кодекс внести согласованные предложения», — заверил глава президиума НПП.