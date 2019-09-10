Апелляционная коллегия отказалась выпустить Джакишева по УДО в суде Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 10 сентября. КазТАГ – Апелляционную жалобу по делу об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева в Восточно-Казахстанском областном суде Усть-Каменогорска оставили без удовлетворения, передает корреспондент агентства.

«Постановление суда №2 города Семея Восточно-Казахстанской области от 24 июля 2019 года в отношении Джакишева Мухтара Еркыновича оставить без изменения», — объявил решение судья апелляционной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда Мирхат Курманов во вторник.

Защита ранее заявила отвод судье Курманову, однако председатель судебной коллегии Кайрат Чакпантаев единолично отказал в отводе. Адвокат Нурлан Бейсекеев указал на то, что решение об отводе должно рассматриваться не единолично, а всеми другими членами коллегии кроме судьи, которому заявлен отвод, причем после его публичного разъяснения своей позиции, чего, как указал защитник, не произошло.

«Хочу выразить недоверие всему составу суда ВКО, а не просто коллегии», — сказал Бейсекеев, заяви отвод всему Восточно-Казахстанскому областному суду.

Прокурор Ержан Атырауанов, отвечая на вопрос судьи, согласен ли он с ходатайством адвоката, заявил, что впервые слышит от том, что «отвод всему составу суда Восточно-Казахстанской области был».

«В связи с таким заявлением прокурора мне непонятно, какую функцию здесь выполняет прокурор, как надзорный орган за соблюдением законности», — сказал Бейсекеев.

Когда адвокат пытался сделать еще ряд возражений, судья обвинил его в «затягивании» процесса, а на аргументы Бейсекеева, что он пытается обеспечить защиту своего клиента, судья Курманов заявил, что делает ему замечание, заключив, что отказывает в отводе всему составу суда. Когда адвокат пытался высказать возражение по поводу отказа в отводе всему составу суда, Курманов ему запретил это делать. Тогда защитник попросил суд перенести рассмотрение дела и взять перерыв в связи с тем, что рабочий день официально завершен, ходатайствуя о переносе рассмотрение дела на 11 сентября. Судья отклонил и это ходатайство, заявив, что на 11 сентября в суде запланированы «другие дела». При этом основание закона, на котором судья нарушает законное право адвоката на отдых, Курманов не назвал.

В ходе своего выступления адвокат Бейсекеев указал на многочисленные нарушения, допущенные, по его словам, судом в Семее, а прокурор Атырауанов в свою очередь заявил, что не видит оснований для отмены решения суда нижестоящей инстанции.

Ранее стало известно, что апелляцию по УДО Джакишева в суде Усть-Каменогорска рассматривают без его участия. В суде отсутствовала видеосвязь с колонией. Судья Курманов отказался переносить рассмотрение дела.

Также сообщалось, что десятки людей пришли с плакатами поддержать Джакишева к зданию суда в Усть-Каменогорске. Акции в поддержку осужденного экс-главы «Казатомпрома» прошли и в других городах Казахстана, в том числе в Нур-Султане и Алматы.

Как сообщало 6 сентября МИА КазТАГ, рассмотрение апелляции по УДО Джакишева в Усть-Каменогорске перенесли на 10 сентября из-за тестирования судьи.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

Отметим, что 29 ноября 2018 года Джакишев тоже просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.

24 июля 2019 года в Семее суд рассматривал ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО). Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Сам экс-глава «Казатомпрома» впервые за последние 10 лет публично выступил в суде: он указал на нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по его делу, и призвал суд быть правдивым. Однако судья Ермек Шымыров отказал в УДО. По утверждению судьи, у него нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. По его словам, Джакишев не возместил ущерб, также он заявил, что за последние три года осужденный получил лишь одно поощрение. Решение суда возмутило сторонников Джакишева, которые назвали судью «убийцей», а его вердикт – «позором».